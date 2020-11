Champions League | 4^ giornata | poker United | non sbagliano PSG e Barça Risultati e marcatori

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gol e spettacolo nel corso di questa prima parte della quartadi.Durante gli anticipi delle 19:00 il Chelsea strappa i 3 punti a Rennes. Festa anche per il Siviglia, che batte il Krasnodar al 95'. Grazie ai successi di oggi, entrambe le compagini strappano il pass per gli ottavi con 2 turni d'anticipo. Nel Gruppo F pioggia di gol nella sfida tra Lazio e Zenit - terminata con il risultato di 3-1 - e in quella tra Borussia Dortmund e Bruges, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa. Nel Gruppo G, Juventus e Barcellona volano agli ottavi di finale grazie ai rispettivi successi ottenuti contro Ferencvaros e Dinamo Kiev. Decisiva la rete di Neymar nel match tra PSG e Lipsia; nessun passo falso del Manchestercontro la Dinamo Kiev, nel Gruppo H....

È la premessa per l’Atalanta che comincia il girone di ritorno del gruppo D di Champions ad Anfield contro il Liverpool (fischio d’inizio alle 21), in quella città che nel 2017 — all’epoca disputava l ...La Juventus di Andrea Pirlo vince per 2-0 allo 'Stadium' contro il Ferencváros ed archivia in anticipo il passaggio agli Ottavi di Finale di Champions League. Nel Gruppo G, con gli ungheresi e la ...