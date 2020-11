Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE ESTE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA STORTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DICODE ATRATTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E ROCCA CENCIA E SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO PUBBLICO LA CIRCONE SULLA LINEA DELLA ...