Tamponi Monza, Dda di Milano apre indagine. Club non indagato (Di lunedì 23 novembre 2020) La Direzione Distrettuale antimafia di Milano ha effettuato nella giornata di ieri (22 novembre) controlli presso la sede del Monza Calcio. L'indagine intenderebbe fare luce sulle modalità con cui si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 novembre 2020) La Direzione Distrettuale antimafia diha effettuato nella giornata di ieri (22 novembre) controlli presso la sede delCalcio. L'intenderebbe fare luce sulle modalità con cui si ...

sportface2016 : Arriva la precisazione di alcune fonti della società #Monza - rossanafra : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - sportli26181512 : Monza, tamponi Covid: indaga la Dda di Milano, perquisizioni in sede: La Dda di Milano ha effettuato ieri, 22 novem… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Tamponi Monza Calcio, indaga la Dda di Milano - Karen__Green_ : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… -