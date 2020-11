Niente vacanze sulla neve, le nuove misure verso Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Si può sciare a Natale? «Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto». Il pensiero di un ministro del governo Conte è chiaro. Si prospetta un Natale senza veglioni, tavolate, tombolate e soprattutto senza vacanze sulla neve, vista la chiusura delle piste da sci. La conferma arriva anche da Palazzo Chigi: «Stiamo studiando un’iniziativa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Si può sciare a? «Non possiamo permettere che la fine dell’anno diventi come Ferragosto». Il pensiero di un ministro del governo Conte è chiaro. Si prospetta unsenza veglioni, tavolate, tombolate e soprattutto senza, vista la chiusura delle piste da sci. La conferma arriva anche da Palazzo Chigi: «Stiamo studiando un’iniziativa L'articolo

siviaggia : ??Niente settimana bianca per #Natale, si va verso lo stop alle vacanze sugli sci (per evitare di diffondere la pand… - CalcioFinanza : Piste da sci chiuse e niente vacanze sulla neve: le misure verso #Natale - DiRipalta : Niente vacanze di #Natale questo anno. Le vacanze si faranno quando questa pandemia sarà finita e dobbiamo fare di… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Le misure per Natale: chiusura piste da sci e niente vacanze sulla neve: Misure governo Conte… - salernonotizie : Linea dura di Conte: niente vacanze sulla neve, possibile stop a livello europeo -