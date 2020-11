Live non è la d’Urso, la fidanzata di Brosio lo ha tradito: ecco la verità (Di lunedì 23 novembre 2020) Nell’ultima puntata di ‘Live non è la d’Urso’ si sono affrontati diversi argomenti di cronaca e attualità. Vi avevamo segnalato venerdì quali sarebbero stati i temi principali che Barbara d’Urso, conduttrice anche di ‘Pomeriggio 5’, avrebbe affrontato nella puntata di domenica 22 novembre del programma ‘Live non è la d’Urso’. Come di consueto, da marzo, la prima parte viene dedicata alla pandemia causata dal Covid-19, con un ampio spazio dedicato anche a inchieste e servizi che riguardano il Coronavirus. Tra i temi principali dell’ultima puntata di ‘Live non è la d’Urso’, c’è stato lo scandalo che ha coinvolto l’imprenditore milanese Alberto Genovese. Una triste pagina di cronaca nera che sembra avere intrecci molto burrascosi e oscuri. Esaurito il tema Sars-Cov 2 e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Nell’ultima puntata di ‘non è la’ si sono affrontati diversi argomenti di cronaca e attualità. Vi avevamo segnalato venerdì quali sarebbero stati i temi principali che Barbara, conduttrice anche di ‘Pomeriggio 5’, avrebbe affrontato nella puntata di domenica 22 novembre del programma ‘non è la’. Come di consueto, da marzo, la prima parte viene dedicata alla pandemia causata dal Covid-19, con un ampio spazio dedicato anche a inchieste e servizi che riguardano il Coronavirus. Tra i temi principali dell’ultima puntata di ‘non è la’, c’è stato lo scandalo che ha coinvolto l’imprenditore milanese Alberto Genovese. Una triste pagina di cronaca nera che sembra avere intrecci molto burrascosi e oscuri. Esaurito il tema Sars-Cov 2 e ...

LegaSalvini : Salvini a Berlusconi: 'Non perdiamo tempo a litigare' - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - infoitcultura : Live non è la d’Urso, Taylor Mega contro la Gregoraci - MilanClubCaorle : RT @SkySport: Tyson vs Jones, Iron Mike: 'Non sono più vegano, mi serve carne'. L'incontro live su Sky - sportli26181512 : Tyson vs Jones, Iron Mike: 'Non sono più vegano, mi serve carne'. L'incontro live su Sky: 'Oggi mangio solo carne,… -