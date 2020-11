Fiumi di cocaina a Caserta, 12 persone in manette: il gruppo aveva base in un circolo (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I carabinieri hanno smantellato con dodici arresti un piazza di spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare cocaina, crack e hashish – operativa nella città di Caserta, nel circolo “Sport Club giovanile” ubicato nella frazione San Clemente (chiuso da tempo), dove arrivavano acquirenti da tutto l’hinterland. L’indagine, avviata nel novembre 2016, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha permesso di ricostruire l’organigramma dell’associazione, che si fondava sui rapporti di parentela e di amicizia tra i giovani componenti, alcuni di Caserta, altri di Caivano, comune del Napoletano dove il gruppo si riforniva della droga. Tutti gli indagati sono finiti ai domiciliari; quattro di loro avevano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– I carabinieri hanno smantellato con dodici arresti un piazza di spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare, crack e hashish – operativa nella città di, nel“Sport Club giovanile” ubicato nella frazione San Clemente (chiuso da tempo), dove arrivavano acquirenti da tutto l’hinterland. L’indagine, avviata nel novembre 2016, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha permesso di ricostruire l’organigramma dell’associazione, che si fondava sui rapporti di parentela e di amicizia tra i giovani componenti, alcuni di, altri di Caivano, comune del Napoletano dove ilsi riforniva della droga. Tutti gli indagati sono finiti ai domiciliari; quattro di lorono ...

Droga a fiumi nel circolo sportivo: 12 arresti

I Carabinieri della compagnia di Caserta, con il supporto delle compagnie di Napoli, Latina e Frosinone e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito ...

