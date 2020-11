Cosa riapre il 3 dicembre? Le ipotesi in vista del Dpcm di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Un Dpcm di Natale più stringente di quanto si credesse: Cosa riapre il 3 dicembre e Cosa no. Le ultime ipotesi al vaglio di governo e tecnici. Il governo e gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico continuano a confrontarsi con i Presidenti delle Regioni e le autorità locali per trovare un punto di caduta tra tutte le richieste e le esigenze di tutti, così da poter poi procedere con la messa a punto del Dpcm di Natale. I temi di confronto tra le parti sono tanti. Dalla scuola ai bar e ai ristoranti passando per gli impianti sciistici e i musei e le palestre. Su alcuni punti, numeri dell’epidemia permettendo, il governo allenterà le misure restrittive messe in campo, mentre su altri non sembra disposto a trattare. Proviamo a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Undipiù stringente di quanto si credesse:il 3no. Le ultimeal vaglio di governo e tecnici. Il governo e gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico continuano a confrontarsi con i Presidenti delle Regioni e le autorità locali per trovare un punto di caduta tra tutte le richieste e le esigenze di tutti, così da poter poi procedere con la messa a punto deldi. I temi di confronto tra le parti sono tanti. Dalla scuola ai bar e ai ristoranti passando per gli impianti sciistici e i musei e le palestre. Su alcuni punti, numeri dell’epidemia permettendo, il governo allenterà le misure restrittive messe in campo, mentre su altri non sembra disposto a trattare. Proviamo a ...

neXtquotidiano : Cosa riapre per Natale? Quasi niente - clikservernet : Cosa riapre per Natale? Quasi niente - Noovyis : (Cosa riapre per Natale? Quasi niente) Playhitmusic - - Antonio_Nard : A nessuno piace la Dad (a partire dai bambini a noi universitari) ma è l'unica cosa da fare ora. Nella mia zona una… - RosarioCh26 : Mi piacerebbe sapere cosa pensa il presidente #Mattarella del Governo che riapre le piste da sci e tiene le #scuolechiuse @Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa riapre Cosa riapre il 3 dicembre? Le ipotesi in vista del Dpcm di Natale News Mondo Riaprire musei, cinema e teatri. Il lockdown della cultura fa male al Paese

Perché racconto questo? Perché è una bella lezione per l’Italia del 2020. L’Italia spaventata dal Covid che ha sancito il primo coprifuoco non bellico, che ha chiuso a doppia mandata teatri, cinema, p ...

Cosa riapre per Natale? Quasi niente

Cosa succederà dopo il 3 dicembre, alla scadenza del Dpcm in vigore? "Sarà un Natale sobrio", ha spiegato il ministro Speranza a Che tempo che fa: un periodo in cui, a parte lo shopping prenatalizio, ...

Perché racconto questo? Perché è una bella lezione per l’Italia del 2020. L’Italia spaventata dal Covid che ha sancito il primo coprifuoco non bellico, che ha chiuso a doppia mandata teatri, cinema, p ...Cosa succederà dopo il 3 dicembre, alla scadenza del Dpcm in vigore? "Sarà un Natale sobrio", ha spiegato il ministro Speranza a Che tempo che fa: un periodo in cui, a parte lo shopping prenatalizio, ...