Violenza donne, su Rai Storia lo speciale di Franca Leosini. Romano: "Replica dell'intervista a Varani è un errore" (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – Le luci e le ombre del mondo femminile: quello delle vittime della violenza, ma anche quello "costruito" da chi ha lottato per i diritti e la parità. È il filo rosso seguito dalla giornalista Franca Leosini nel palinsesto da lei scelto e commentato per "Domenica Con", lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domenica 22 novembre dalle 14.00 alle 24.00 su Rai Storia. Un palinsesto nel segno della ricorrenza del 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, una tema che Franca Leosini fa irrompere già in apertura proponendo "Storie Maledette, quando l'acido ti sfregia l'anima", con l'intervista del 2016 a Luca Varani, il mandante dell'agguato a Lucia Annibali, sfregiata dall'acido.

