LIVE MotoGP | GP Portimao DIRETTA | Miguel Oliveira vince dominando | Morbidelli 3° | Valentino Rossi 12°

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 SI CHIUDE QUI LA STAGIONE DEL MOTOMONDIALE! Grazie per avere seguito con noi questo campionato così sofferto ma sempre vivo e spettacolare! Ora pausa invernale per tutti, ci rivediamo a febbraio per i test! Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata! 15.46 LA CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE1 JOAN MIR SUZUKI 171 PUNTI 2 FRANCOYAMAHA PETRONAS 158 PUNTI 3 ALEX RINS SUZUKI 139 PUNTI 4 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI 135 PUNTI 15.45ira, quindi,in casa, sul podio con lui Jack Miller e Franco. Vinales si ferma a pochi millesimi dal decimo posto, conin scia. Dovizioso si accontenta del sesto posto ...