GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli chiude definitivamente con Elisabetta Gregoraci (Di domenica 22 novembre 2020) Evidentemente l’ammissione pubblica nella scorsa puntata dell’esistenza di un fidanzato monegasco, il pilota monegasco Stefano Coletti, ha lasciato l’amaro in bocca a Pierpaolo Pretelli e gli ha fatto capire che insistere nell’avere un rapporto anche solo di tenera amicizia con Elisabetta Gregoraci era inutile. E così l’ex Velino, che in questi giorni appare triste e provato, ha deciso di chiudere. E stavolta definitivamente. Del resto gli è anche giunta all’orecchio la frase della Gregoraci che quando si è arrabbiata con lui ha detto agli altri che a il ragazzo non ha le pa**le come invece il suo ex marito Flavio Briatore. E questa frase è stata davvero troppo per Pierpaolo, che stavolta non tornerà indietro. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 22 novembre 2020) Evidentemente l’ammissione pubblica nella scorsa puntata dell’esistenza di un fidanzato monegasco, il pilota monegasco Stefano Coletti, ha lasciato l’amaro in bocca ae gli ha fatto capire che insistere nell’avere un rapporto anche solo di tenera amicizia conera inutile. E così l’ex Velino, che in questi giorni appare triste e provato, ha deciso dire. E stavolta. Del resto gli è anche giunta all’orecchio la frase dellache quando si è arrabbiata con lui ha detto agli altri che a il ragazzo non ha le pa**le come invece il suo ex marito Flavio Briatore. E questa frase è stata davvero troppo per, che stavolta non tornerà indietro. Dello stesso argomento potrebbe ...

