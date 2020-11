Roma, Spinazzola: “Fonseca tecnico equilibrato, abbiamo un obiettivo. Covid? Ho la mia idea” (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardo Spinazzola si è preso la fascia della Roma.L'ex Siena e Atalanta fu a un passo dal lasciare i giallorossi per trasferirsi all'Inter, poi la trattativa si arenò a causa di un ipotetico infortunio riscontrato all'esterno di Fonseca. Questa fu senza dubbio la fortuna dei giallorossi che si sono potuti godere a pieno le qualità del proprio calciatore che sta continuando a fare bene. Le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'."Ora con il nuovo modulo giochiamo più corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se non abbiamo le tante soluzioni del 4-2-3-1, ne abbiamo comunque parecchie. Fonseca è sempre uguale: molto equilibrato. Anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto. La società non ci ha fatto ... Leggi su mediagol (Di sabato 21 novembre 2020) Leonardosi è preso la fascia della.L'ex Siena e Atalanta fu a un passo dal lasciare i giallorossi per trasferirsi all'Inter, poi la trattativa si arenò a causa di un ipotetico infortunio riscontrato all'esterno di Fonseca. Questa fu senza dubbio la fortuna dei giallorossi che si sono potuti godere a pieno le qualità del proprio calciatore che sta continuando a fare bene. Le sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'."Ora con il nuovo modulo giochiamo più corti, difendiamo meglio e in attacco, anche se nonle tante soluzioni del 4-2-3-1, necomunque parecchie. Fonseca è sempre uguale: molto. Anche quando si facevano nomi per la panchina non si è mai scomposto. La società non ci ha fatto ...

