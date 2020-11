Morra su La7 dopo che la Rai ha cancellato sua presenza a ‘Titolo V’ | “Servizio pubblico intervista figlio di Riina e Buzzi ma non me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “Questo è il Paese dell’ipocrisia e dei sepolcri imbiancati in cui forse qualcuno, facendo servizio, reputa che il presidente di commissione Antimafia, piuttosto che essere severamente esaminato dai giornalisti, come è doveroso fare, debba essere semplicemente escluso dalla partecipazione ad una trasmissione. Il serviziopuò tranquillamentere ildi Totòe Salvatore, però il presidente della commissione Antimafia non può essere scartavetrato dai giornalisti“. Così il presidente della commissione Antimafia, Nicola, ospite di ‘Omnibus’ su La7, commenta la bufera in cui è stato protagonista ieri per le parole su Jole Santelli e per l’annullamento all’ultimo minuto della sua partecipazione alla trasmissione ...