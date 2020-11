Vendeva ai suoi pazienti finte cure anti Covid, arrestata la dottoressa 29enne (Di venerdì 20 novembre 2020) Scoperto un giro di truffa nel Mantovano: un ex medico di base raggirava i suoi pazienti, con la complicità di un commerciante, vendendogli finte terapie anti Covid-19. Entrambi sono finiti ai domiciliari. Finito in manette un medico di base ciarlatano che raggirava i pazienti promettendo loro cure e terapie costose contro il Covid-19. Si tratta L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) Scoperto un giro di truffa nel Mantovano: un ex medico di base raggirava i, con la complicità di un commerciante, vendendogliterapie-19. Entrambi sono finiti ai domiciliari. Finito in manette un medico di base ciarlatano che raggirava ipromettendo loroe terapie costose contro il-19. Si tratta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GiovanniMalate5 : @NoEvilHero Che palle! Destra sinistra, sinistra destra L'inquisizione cattolica che bruciava eretici streghe filos… - margher51330148 : @mvbocca ad @aaazancan dicevano che un uomo veniva a prendere i suoi organi e poi li vendeva - AlatiGiulio : @FPanunzi Affittato dai bulgari, che io non ci salirei nemmeno gratis, e lui spera di recuperare soldi dai giornali… - SfigataMente : @anco74 Una ex chiesa, a Obidos in Portogallo. Nel soppalco dove prima c'era l'organo, c'era una signora che ricama… - DaSiracusa : RT @ZTiziana: Guardo il ciondolo e mi viene in mente Vanna Marchi,quando vendeva i suoi amuleti 'miracolosi ' #propagandalive -