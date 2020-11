Totti è guarito dal Coronavirus | Non è stata una passeggiata

(Di venerdì 20 novembre 2020) L'ex capitano giallorosso ha superato la malattia, ma non senza difficoltà come ha raccontato su IG.

ROMA (ITALPRESS) – “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e che non è stata una ...ROMA, 20 nov. - Francesco Totti, ex capitano e ora dirigente della Roma Calcio ha ufficialmente confermato di essere risultato negativo al covid-19 all'ultimo tampone di controllo. Era il 2 novembre s ...