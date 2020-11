Moto GP, Crutchlow risponde a Lorenzo: “Non gli do importanza. Lui sta a casa e si annoia” (Di sabato 21 novembre 2020) Cal Crutchlow si prepara a correre l’ultima gara in sella alla sua Honda LCR per poi diventare tester della Yamaha al posto di Jorge Lorenzo. Notizia presa non troppo bene dal maiorchino che aveva commentato le parole di un tifoso affermando che fosse “come scambiare l’oro per il bronzo”. Dichiarazioni che sono state riportate a Crutchlow solo oggi: “Non ho davvero niente da dirgli, ha vinto cinque titoli mondiali ma questo non vuol dire necessariamente che sia un ottimo collaudatore. Penso che alcune cose che dica vadano prese con le pinze, sono sicuro che abbiano colpito più lui che me – ha risposto il pilota inglese – Prendo atto di ciò che ha detto, ma non gli do importanza perché sono affermazioni che vengono da una persona che parla sempre degli altri. Alla fine non mi interessa. Sono felice, ho ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Calsi prepara a correre l’ultima gara in sella alla sua Honda LCR per poi diventare tester della Yamaha al posto di Jorge. Notizia presa non troppo bene dal maiorchino che aveva commentato le parole di un tifoso affermando che fosse “come scambiare l’oro per il bronzo”. Dichiarazioni che sono state riportate asolo oggi:ho davvero niente da dirgli, ha vinto cinque titoli mondiali ma questo non vuol dire necessariamente che sia un ottimo collaudatore. Penso che alcune cose che dica vadano prese con le pinze, sono sicuro che abbiano colpito più lui che me – ha risposto il pilota inglese – Prendo atto di ciò che ha detto, ma non gli doperché sono affermazioni che vengono da una persona che parla sempre degli altri. Alla fine non mi interessa. Sono felice, ho ...

