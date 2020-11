Mascherine anti Covid | gli errori da non fare per evitare il contagio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) No alleportate sul braccio o in tasca quando non si utilizzano e no anche all’uso troppo prolungato, oltre la mezza giornata, della stessa mascherina. Ecco le e istruzioni per l’uso e gli sbagli più frequenti fatti dagli italiani alle prese con questa protezione obbligatoria. Il decreto leggeapprovato dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre ha istituto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti e chiusi a prescindere dal distanziamento, persino quando si è a casa se si ricevono visite dei non conviventi. Glipiù comuni sono legati fondamentalmente al posizionamento della mascherina che deve coprire dal naso fino al mento. Il secondo è quello di sopravvalutare questo dispositivo che deve essere sempre accompagnato dalle altre misure, in particolare dal distanziamento.La mascherina non ...