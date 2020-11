Elisabetta Gregoraci, Magli: «Andava in clinica con Briatore, poi a letto con me. Ecco cosa gridava…» (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ Elisabetta Gregoraci continua a discutere animosamente con Selvaggia Roma, fuori il suo ex, Mino Magli, al quale la showgirl sarebbe stata legata 13 anni fa, continua a mettere il dito nella piaga, svelando dettagli succulenti. Dopo aver raccontato a Oggi che la 40enne aveva una storia in contemporanea sia con lui che con l’ex marito Flavio Briatore, Magli torna a sfogarsi col magazine, confessando particolari choc. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci, l’ex Mino Magli: «Mi ha tradito, io reso complice di un piano studiato a tavolino» Elisabetta Gregoraci ancora nel mirino del gossip: dapprima per la liason in casa con l’ex velino Petrelli, poi per il presunto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Mentre nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’continua a discutere animosamente con Selvaggia Roma, fuori il suo ex, Mino, al quale la showgirl sarebbe stata legata 13 anni fa, continua a mettere il dito nella piaga, svelando dettagli succulenti. Dopo aver raccontato a Oggi che la 40enne aveva una storia in contemporanea sia con lui che con l’ex marito Flaviotorna a sfogarsi col magazine, confessando particolari choc. leggi anche l’articolo —>, l’ex Mino: «Mi ha tradito, io reso complice di un piano studiato a tavolino»ancora nel mirino del gossip: dapprima per la liason in casa con l’ex velino Petrelli, poi per il presunto ...

