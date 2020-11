Amici 20, Martina Miliddi parla della morte del padre e del difficile rapporto con la madre (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il racconto delle vite di Arianna Gianfelici (che ha perso il padre) e Esa Abrate (che ha avuto un’infanzia fatta anche di violenza), questa volta è il turno di Martina Miliddi. La giovane ballerina è entrata nella scuola di Amici 20 perché voluta da Lorella Cuccarini, la quale, in base al nuovo regolamento, è colei che l’ha scelta durante i casting. Ad ogni modo, durante il daytime (qui per scoprire quando va in onda in TV) ha raccontato un po’ del suo passato e di quanto ha sofferto. Martina Miliddi parla della scomparsa del padre e del rapporto con la madre Lorella Cuccarini ha interrotto le prove insieme a Martina Miliddi per parlare con lei ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo il racconto delle vite di Arianna Gianfelici (che ha perso il) e Esa Abrate (che ha avuto un’infanzia fatta anche di violenza), questa volta è il turno di. La giovane ballerina è entrata nella scuola di20 perché voluta da Lorella Cuccarini, la quale, in base al nuovo regolamento, è colei che l’ha scelta durante i casting. Ad ogni modo, durante il daytime (qui per scoprire quando va in onda in TV) ha raccontato un po’ del suo passato e di quanto ha sofferto.scomparsa dele delcon laLorella Cuccarini ha interrotto le prove insieme aperre con lei ...

