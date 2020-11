Serie C | Luperini nel finale fa esplodere il Palermo che supera il Potenza 1-0

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il, reduce da due vittorie consecutive, ha trovato il tris contro il, nel recupero della 2a giornata diC. Ai rosanero è bastato un gol dia 5' dalla fine per piegare gli avversari che al Barbera hanno giocato prevalentemente di rimessa. I siciliani rinvigoriti nelle gambe e nel morale hanno sfiorato ripetutamente il gol del vantaggio ma a fermare la truppa di mister Boscaglia c'è stato il portiere delMarcone che ha salvato la porta su Saraniti, Floriano e Kanoute. Ma il muro dei rossoblu' è crollato a pochi minuti dalla fine e il risultato striminzito non premia i padroni di casa che hanno costruito un alto numero di occasioni. Ilcon questa vittoria sale a 12 punti. ITA Sport Press.

