Parte il progetto “Voglio scrivere” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da questo pomeriggio primo incontro con gli studenti del Liceo “R.Caccioppoli” di Scafati che saranno ospiti della nostra redazione, insieme ai loro tutor Di Olga Chieffi Se l’ Alfieri pronunciò la frase “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”, che esprimeva tutta la sua grande forza di volontà e “fame” di sapere, gli studenti del Liceo Scientifico “R.Caccioppoli” inaugureranno, questo pomeriggio il loro progetto di alternanza Scuola-Lavoro, “Voglio scrivere”, in sinergia con la redazione di Le Cronache del Mezzogiorno. Ventiquattro studenti della III B sez.ne scientifica, unitamente ai venti maturandi della V sez.ne A linguistica, seguiti dai loro tutor Professoresse Patrizia Polverino e Lucia Cirillo. Sarà questo un percorso di sviluppo e approfondimento delle competenze di scrittura attraverso l’esplorazione di diverse ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da questo pomeriggio primo incontro con gli studenti del Liceo “R.Caccioppoli” di Scafati che saranno ospiti della nostra redazione, insieme ai loro tutor Di Olga Chieffi Se l’ Alfieri pronunciò la frase “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”, che esprimeva tutta la sua grande forza di volontà e “fame” di sapere, gli studenti del Liceo Scientifico “R.Caccioppoli” inaugureranno, questo pomeriggio il lorodi alternanza Scuola-Lavoro,, in sinergia con la redazione di Le Cronache del Mezzogiorno. Ventiquattro studenti della III B sez.ne scientifica, unitamente ai venti maturandi della V sez.ne A linguistica, seguiti dai loro tutor Professoresse Patrizia Polverino e Lucia Cirillo. Sarà questo un percorso di sviluppo e approfondimento delle competenze di scrittura attraverso l’esplorazione di diverse ...

PaolaPisano_Min : Il Governo italiano sostiene Gaia-X, progetto per una federazione europea di cloud. Il 18 e il 19 novembre prenderò… - ChieffiOlga : Parte il progetto 'Voglio scrivere' | Cronache Salerno - martamaura3 : Ma che bella lavata di testa per il Governo da parte di Martelli!????????????Arcuri disastroso in ogni progetto affidato… - GammaDonna_ : RT @GammaDonna_: La sartoria online (con i migliori tessuti italiani) @LanieriOfficial a pochi anni dal suo vittorioso passaggio per il cir… - StregaBettina : @masman007 @GiorgiaMeloni @a_meluzzi @BelpietroTweet @GuidoCrosetto @NicolaPorro @LucaSucci E la cosa più squallida… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte progetto Lombardia, parte progetto produzione-distribuzione spettacoli live Yahoo Notizie Dalla parte dei bambini e delle bambine

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

Marco Mengoni: parte ad ottobre un grande progetto per chiudere due anni da record

Sarà il capitolo finale di un racconto incredibile, una storia iniziata due anni fa con Guerriero, il primo singolo della playlist in divenire: partirà ad ottobre un nuovo importante progetto discogra ...

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Sarà il capitolo finale di un racconto incredibile, una storia iniziata due anni fa con Guerriero, il primo singolo della playlist in divenire: partirà ad ottobre un nuovo importante progetto discogra ...