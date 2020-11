Mario Balotelli | il suo ultimo flirt con Alessia Messina | Chi è?

(Di martedì 17 novembre 2020) Nelle scorse oreè finito al centro dell’attenzione per alcune frasi scritte su Twitter. Le brevi dichiarazioni, indirizzate alla nuova concorrente del GF Vip Selvaggia Roma, hanno fatto finire il calciatore nella bufera delle polemiche. Per, però, questa è affatto la prima volta che finisce al centro dell’attenzione. Infatti, è stato più … L'articolo, il suocon: Chi è?

rsartstudio : Mario Balotelli 2020 - TomStrutt1 : Nivver hahahahahahaha - Spidoline1 : Ma Enoc cosa fa nella casa ????un armadio vacante Ma l’hanno messo lì solo perché è il fratello di Mario Balotelli ???? - iago_maiiia : @celommota @jhersykabo @ascampello Mario Balotelli. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mario Balotelli aspetta una chiamata dalla Serie A, vedrebbe di buon occhio un'avventura con la Fiorentina h… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

Il GF Vip ormai è campo da gioco per Mario Balotelli, l'ormai ex calciatore, in cerca di squadra, difende il fratello Enock al centro delle critiche nel reality.Selvaggia Roma presa di mira dalla figlia di Eva Henger: ci ha provato con il suo fidanzato Lucas Peracchi? L'accusa su Instagram ...