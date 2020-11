Bonus 110% riconosciuto sul recupero di edifici non residenziali (Di martedì 17 novembre 2020) Ammesse alla maxidetrazione le spese per recuperare immobili di pertinenza ma non ancora riclassificati come residenziali, dalle cascine ai fabbricati per ricoveri degli attrezzi. Le precisazioni sulla cumulabilità delle detrazioni Leggi su ecodibergamo (Di martedì 17 novembre 2020) Ammesse alla maxidetrazione le spese per recuperare immobili di pertinenza ma non ancora riclassificati come, dalle cascine ai fabbricati per ricoveri degli attrezzi. Le precisazioni sulla cumulabilità delle detrazioni

Cr1st14nM3s14n0 : @kapparella Del super bonus del 110% noi commissariamo il 5 eh - AntonelloSanti1 : @Marco_dreams Al 110% ti danno anche il bonus fiscale!..... - Paolo5507 : @Marco_dreams 110%... Bonus vaccinazioni - gianlucaposer : RT @GianniGirotto: #SUPERBONUS 110 - PER I PROFESSIONISTI IN 'REGIME FORFETARIO' E' POSSIBILE USARE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDIT… - gazzettamantova : Il 110% e i contraccolpi del Coronavirus, l'altra faccia del super-bonus Ecco quali sono le implicazioni dell'emerg… -