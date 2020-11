TodayEuropa : #Attualità #Network Slittano i fondi del Recovery Fund per il veto di Polonia e Ungheria. Cosa succede adesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittano fondi

EuropaToday

I due Governi bloccano la procedura sul piano di ripresa e il bilancio pluriennale per via del meccanismo che bloccherebbe i fondi Ue ai Paesi che non rispettano lo Stato di diritto. Giovedì la riunio ...Erevan ha ottenuto altri 10 giorni per evacuare il distretto di Kalbajar. Per il rappresentante azero dietro lo slittamento vi sono ragioni “umanitarie”, ma i tempi per Agdam e Latchin res ...