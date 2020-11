Latinos evadevano l’accisa | sequestrate 1 800 bottiglie di superalcolici e birra VIDEO

Leggi su winemag

(Di lunedì 16 novembre 2020) Circa 1800di bevande tracome Rum e Vodka ed alcolici (), importate da paesi extra-Ue senza assolvimento dell’accisa in Italia. Ma anche una “montagna” di sacchi di prodotti alimentari destinati a ristoranti etnici operanti in Italia: ben 9 tonnellate il peso complessivo. È quanto scoperto dai Finanzieri della Sezione Operativa Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Como, al termine di una mirata attività info-investigativa a Cologno Monzese, in provincia di Milano. La merce, secondo gli inquirenti, sarebbe stata destinata alle numerose comunità di, la cui presenza è forte soprattutto nell’hinterland milanese. Frode in commercio, cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari, sottrazione al pagamento delle accise sulle ...