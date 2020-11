In Veneto arrivano i ‘test fai-da-te’ per il Covid (Di lunedì 16 novembre 2020) Il 7 ottobre aveva indicato la data di arrivo prevista per 15 giorni dopo. Adesso, con alcune settimane di ritardo, i test fai-da-te Covid sono un realtà in Veneto. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente Luca Zaia che oggi, durante la consueta conferenza stampa in cui verranno forniti i nuovi dati dell’evoluzione epidemiologica nella Regione, ne spiegherà le funzionalità e le dinamiche. Ma su Facebook ha già dato le prime linee guida sul come funzioneranno e sulle procedure da seguire affinché questa sperimentazione abbia i suoi effetti nel tracciamento dei contagi. LEGGI ANCHE > Zaia annuncia l’arrivo del ‘tampone fai da te’ «La sperimentazione avviene ‘in doppio’: ogni esame eseguito con il ‘fai da te’ viene infatti verificato sul soggetto con il classico ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 novembre 2020) Il 7 ottobre aveva indicato la data di arrivo prevista per 15 giorni dopo. Adesso, con alcune settimane di ritardo, i test fai-da-tesono un realtà in. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente Luca Zaia che oggi, durante la consueta conferenza stampa in cui verranno forniti i nuovi dati dell’evoluzione epidemiologica nella Regione, ne spiegherà le funzionalità e le dinamiche. Ma su Facebook ha già dato le prime linee guida sul come funzioneranno e sulle procedure da seguire affinché questa sperimentazione abbia i suoi effetti nel tracciamento dei contagi. LEGGI ANCHE > Zaia annuncia l’arrivo del ‘tampone fai da te’ «La sperimentazione avviene ‘in doppio’: ogni esame eseguito con il ‘fai da te’ viene infatti verificato sul soggetto con il classico ...

