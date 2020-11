Abruzzo in zona rossa, Marsilio: “Scuole aperte, le famiglie non hanno strumenti per tenere bimbi a casa”. ORDINANZA (Di martedì 17 novembre 2020) L'Abruzzo passa a zona rossa per il Covid, ma senza la chiusura completa delle scuole, dunque in linea con quanto già attualmente previsto dal dpcm del 3 novembre. L'articolo Abruzzo in zona rossa, Marsilio: “Scuole aperte, le famiglie non hanno strumenti per tenere bimbi a casa”. ORDINANZA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 novembre 2020) L'passa aper il Covid, ma senza la chiusura completa delle scuole, dunque in linea con quanto già attualmente previsto dal dpcm del 3 novembre. L'articoloin: “Scuole, lenonpera casa”.

