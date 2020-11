Crisi in Bielorussia, Lukashenko e papa Francesco dialogano (Di martedì 3 novembre 2020) L’attenzione mediatica sulla Bielorussia è gradualmente evaporata, complice l’entrata in scena di altri accadimenti a livello internazionale, ma questo non significa che la Crisi socio-politica sia stata superata. È dalla sera del 9 agosto che la pax sociale è stata smarrita, anche se le proteste hanno cessato di rappresentare un pericolo esistenziale per la tenuta … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 novembre 2020) L’attenzione mediatica sullaè gradualmente evaporata, complice l’entrata in scena di altri accadimenti a livello internazionale, ma questo non significa che lasocio-politica sia stata superata. È dalla sera del 9 agosto che la pax sociale è stata smarrita, anche se le proteste hanno cessato di rappresentare un pericolo esistenziale per la tenuta … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Bielorussia Crisi in Bielorussia, San Michele termina il viaggio. Ma la situazione è ancora difficile ACI Stampa L'Unione europea contro Lukashenko: pronte le sanzioni per i brogli elettorali e la repressione della piazza

BRUXELLES - Sono pronte le sanzioni europee contro il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Mercoledì gli ambasciatori dei Ventisette presso l’Unione voteranno la nuova ...

Elezioni Usa, nessuna illusione: vincerà il nemico della pace e del diritto internazionale

A seguito dell'approfondirsi della crisi strutturale del capitalismo che l'epidemia ha delineato e dei gravi fallimenti in campo economico ed estero, sono aumentate le divergenze nella classe ...

BRUXELLES - Sono pronte le sanzioni europee contro il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Mercoledì gli ambasciatori dei Ventisette presso l'Unione voteranno la nuova ...