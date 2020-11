Andrea Zelletta spoilera al GF VIP 5 ma Signorini punisce Brosio | social in rivolta

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 novembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, non si è parlato delle rivelazioni fatte daquando era uscito dalla casa, mentre è stato punito Paoloal posto suo, scatenando un putiferio suii nomi dei concorrenti ai vipponi La scorsa settimana,era uscito dal GF VIP 5 per 2 giorni, sembra per motivi di salute non meglio specificati, il 27enne aveva detto che durante la sua permanenza in hotel non aveva avuto nessun contatto e gli autori gli avevano solo dato un libro da leggere.cheanche l'entrata di Selvaggia Roma. Il comodino ha portato lo spoiler in trasmisione. Il comodino dovrebbe essere ...