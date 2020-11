VIDEO Hellas Verona Benevento HIGHLIGHTS

sportface2016 : VIDEO #VeronaBenevento | Tris dell'Hellas, a segno #Lazovic - AleCat_91 : #VeronaBenevento oggi se Hellas vince faccio video con mascherina veneto x manifestare contro questa ondata di anti… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Hellas

Pareggia Lapadula ma risponde, ancora una volta, Antonin Barak. Dopo l’1-1 del Benevento, l’Hellas Verona torna immediatamente avanti grazie alla seconda rete dell’incontro di Barak. Una doppietta d’a ...Antonin Barak, l’Hellas Verona è in vantaggio. Al 17' si sblocca l’incontro del Bentegodi tra Verona e Benevento con la rete dei padroni di casa. Arriva il primo gol in campionato per Barak che col si ...