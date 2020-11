Rider, contro l’accordo tra Ugl e Assodelivery le piazze parlano chiaro: l’unica risposta è la lotta (Di lunedì 2 novembre 2020) A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo contratto per i Rider delle piattaforme del cibo, condividiamo nel nostro blog la riflessione di Deliverance Milano, rappresentanza autonoma dei Rider e collettivo politico attivo nella difesa dei lavoratori del delivery food. “Entro il 3 novembre tutti i Rider d’Italia sono chiamati a sottoscrivere l’accordo capestro firmato da Ugl e Assodelivery (l’associazione datoriale delle aziende che consegnano cibo a domicilio), il cosiddetto ‘Ccnl Rider’, lo strumento legale attraverso il quale le società del settore aggirano la legge 128/2019, voluta dall’attuale ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che avrebbe garantito a tutti i fattorini tutele minime e una paga oraria in linea con i Contratti Collettivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo contratto per idelle piattaforme del cibo, condividiamo nel nostro blog la riflessione di Deliverance Milano, rappresentanza autonoma deie collettivo politico attivo nella difesa dei lavoratori del delivery food. “Entro il 3 novembre tutti id’Italia sono chiamati a sottoscrivere l’accordo capestro firmato da Ugl e(l’associazione datoriale delle aziende che consegnano cibo a domicilio), il cosiddetto ‘Ccnl’, lo strumento legale attraverso il quale le società del settore aggirano la legge 128/2019, voluta dall’attuale ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che avrebbe garantito a tutti i fattorini tutele minime e una paga oraria in linea con i Contratti Collettivi ...

