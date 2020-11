“Red Notice” | riprese finite per Ryan Reynolds sul set con The Rock e Gal Gadot

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020)in “Red Notice” – Photo Credits – Webha concluso la sua parte in “Red Notice“, atteso action targato Netflix e per celebrare l’occasione, ha pubblicato un sincero omaggio con una foto sul suo account Instagram. Il mega blockbuster vedenel ruolo del più grande truffatore del mondo insieme alla star di “Wonder Woman“, Gale Dwayne TheJohnson. Nel suo post tributo,ha applaudito entrambi i suoi co-protagonisti, oltre alla troupe del film, nell’attuazione di rigide misure anti COVID-19 in modo che non fosse costretto a ritardare ulteriormente leprincipali. “Red ...