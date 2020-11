Liverpool | Alexander-Arnold | «L’Atalanta è una vera squadra | ma vogliamo i tre punti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020), esterno del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Trent, esterno del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.– «In allenamento facciamo ciò che poi portiamo in campo. I ragazzi si abituano subito, capiscono subito i messaggi che vuole dare il mister. Dobbiamo creare un ambiente in cui si sentono tutti bene. L’importante è rimanere concentrati, sappiamo cosa possiamo fare e ci dà la fiducia giusta. I problemi importano poco». VAN DIJK – «Fa parte del calcio, ti devi adeguare a una ...