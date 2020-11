GF Vip, Andrea Zelletta rientra in casa e svela di aver fatto cose vietate dal regolamento (FOTO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Andrea Zelletta è rientrato nella casa del GF Vip. Il mistero della sua uscita improvvista sta continuando a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. In molti non capiscono il motivo per il quale il ragazzo abbia deciso di andare via. A gettare ulteriori ombre sulla vicenda, poi, c’è anche il fatto che in trasmissione nessuno abbia menzionato la vicenda. Anche sul suo rientro si è detto ben poco, ma i fan più attenti della trasmissione hanno notato delle cose alquanto interessanti. Nel dettaglio, il ragazzo si sarebbe lasciato sfuggire cos’ha fatto al di fuori. Il mistero della fuga di Andrea dalla casa del GF Vip In queste ore Andrea Zelletta è ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020)to nelladel GF Vip. Il mistero della sua uscita improvvista sta continuando a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. In molti non capiscono il motivo per il quale il ragazzo abbia deciso di andare via. A gettare ulteriori ombre sulla vicenda, poi, c’è anche ilche in trasmissione nessuno abbia menzionato la vicenda. Anche sul suo rientro si è detto ben poco, ma i fan più attenti della trasmissione hanno notato dellealquanto interessanti. Nel dettaglio, il ragazzo si sarebbe lasciato sfuggire cos’haal di fuori. Il mistero della fuga didalladel GF Vip In queste oreè ...

trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - Novella_2000 : Andrea Zelletta incontenibile! Il tronista ha spoilerato l’ingresso di una new entry (ma si sbaglia di grosso) (VID… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AndreaZelletta si lascia sfuggire un altro #spoiler: ecco cosa è successo! - ohitsGygy : RT @trash_italiano: #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano -