Coronavirus: Conte, 'a marzo lockdown ma oggi ci sono prevenzione e monitoraggio' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio e prevenzione che oggi ci pone in condizione diversa rispetto ad altri paesi che non lo possiedono, che ci consente di cambiare strategia" rispetto "a marco, quando eravamo sprovvisti di un sistema articolato e abbiamo emanato provvedimenti che ci hanno portato a un primo lockdown generalizzato, oggi invece abbiamo una struttura di prevenzione". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera.

