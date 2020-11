Udinese-Milan, le pagelle: Zlatan supremacy, Diaz cambia la partita (Di domenica 1 novembre 2020) Il Milan sbanca la Dacia Arena di Udine battendo i bianconeri di Gotti per 2-1. Sugli scudi Kessiè, al suo secondo gol in stagione e il solito Ibrahimovic. Milan, 4-2-3-1, Donnarumma 6 Torna a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Ilsbanca la Dacia Arena di Udine battendo i bianconeri di Gotti per 2-1. Sugli scudi Kessiè, al suo secondo gol in stagione e il solito Ibrahimovic., 4-2-3-1, Donnarumma 6 Torna a ...

acmilan : Do you know who our top Serie A scorer since 2017/18 is? You might be surprised ?? - acmilan : An eventful afternoon ended in another win, read all about it ?? - Udinese_1896 : Contro il #Milan noi scendiamo in campo così ???? #UdineseMilan #ForzaUdinese #AlèUdin - aripov_sarvar : RT @acmilan: Do you know who our top Serie A scorer since 2017/18 is? You might be surprised ?? - Leggenda88 : ?? on @YouTube: [39 ANNI, 39 ANNI...] Udinese-Milan 1-2 -