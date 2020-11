Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio bestemmia come Denis Dosio: rischia la squalifica? (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio entrato venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbe essere squalificato per aver imprecato così come fece Denis Dosio. Paolo Brosio rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia : il giornalista nelle ultime ventiquattro ore si è lasciato sfuggire più volte un'espressione che potrebbe fargli abbandonare la casa di Cinecittà dopo solo tre giorni di permanenza. Venerdì scorso Paolo Brosio è riuscito a entrare al Grande Fratello Vip 5 dopo settimane di attesa, le sue ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020)entrato venerdì scorso nella casa delVip 5 potrebbe essereto per aver imprecato cosìfecedi essereto dalVip 5 per una: il giornalista nelle ultime ventiquattro ore si è lasciato sfuggire più volte un'espressione che potrebbe fargli abbandonare la casa di Cinecittà dopo solo tre giorni di permanenza. Venerdì scorsoè riuscito a entrare alVip 5 dopo settimane di attesa, le sue ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - trash_italiano : #GFVIP organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume - btsmyloveeee : RT @furiousorlando: GIORNO 47 NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO: Stefania e Tommaso costruiscono le cucce per Margot il cane scheletro e Rena… - selinrauhl : @coglioni_i Perchè questo è diventato un social tossico. Mi fanno ridere perchè si incazzano in maniera assurda ma… -