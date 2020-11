Cyberpunk 2077 e il suo rinvio danneggiano CD Projekt Red in borsa, in calo del 25% in due mesi (Di domenica 1 novembre 2020) CD Projekt Red non sta avendo un attimo di respiro in questi giorni: dopo aver annunciato un rinvio dell'ultimo minuto per l'attesissimo Cyberpunk 2077, dal 19 novembre al 10 dicembre, pare che le conseguenze non si siano limitate alla mera frustrazione dei suoi fan.Secondo quanto riportato da Gamesindustry, l'azienda polacca avrebbe infatti perso parecchio valore nella borsa, segnando un calo del 25% nel valore del titolo azionario negli ultimi due mesi, una perdita di 2.5 miliardi di euro dalla sua capitalizzazione azionaria che ora si assesta a 7.2 miliardi.Come spesso accade in borsa, l'aumento del valore delle azioni è legato a momenti di successo e fiducia degli investitori, come accaduto ad esempio ad agosto, quando CD ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) CDRed non sta avendo un attimo di respiro in questi giorni: dopo aver annunciato undell'ultimo minuto per l'attesissimo, dal 19 novembre al 10 dicembre, pare che le conseguenze non si siano limitate alla mera frustrazione dei suoi fan.Secondo quanto riportato da Gandustry, l'azienda polacca avrebbe infatti perso parecchio valore nella, segnando undel 25% nel valore del titolo azionario negli ultimi due, una perdita di 2.5 miliardi di euro dalla sua capitalizzazione azionaria che ora si assesta a 7.2 miliardi.Come spesso accade in, l'aumento del valore delle azioni è legato a momenti di successo e fiducia degli investitori, come accaduto ad esempio ad agosto, quando CD ...

Asgard_Hydra : 'Se il tuo lavoro non si nota, l'hai fatto bene': parla il capo animatore di Cyberpunk 2077 - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077? Qualcosa di legato al gioco arriverà a novembre - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 e il suo rinvio danneggiano CD Projekt Red in borsa, in calo del 25% in due mesi. - GamingToday4 : Analisi e osservazioni su Cyberpunk 2077 - walterwhiteITA : “Se il tuo lavoro non si nota, l’hai fatto bene”: parla il capo animatore di Cyberpunk 2077 -