Bologna | il figlio uccide il padre | è giallo sul tremendo fatto di sangue

(Di domenica 1 novembre 2020) I cittadini di un quartiere disono ancora scossi dopo che un uomo ha ucciso l’anzianodi 89 anni. Scopriamo i dettagli. Ilsi è svolto nella giornata di oggi, domenica 1 novembre in Via Emilia Ponente. Le forze dell’ordine e la polizia scientifica sarebbe giunte immediatamente sul luogo del delitto. Leggi … L'articolo, ilil:èsuldiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

occhio_notizie : La posizione del figlio 59enne dell'uomo è ora al vaglio degli inquirenti che ascolteranno i vicini per conoscere i… - ultimenotizie : Avrebbe ucciso il padre di 89 anni, colpendolo con un oggetto contundente. È una prima e sommaria ricostruzione del… - UnioneSarda : Ucciso dal proprio figlio, il delitto a #Bologna - leggoit : Omicidio a Bologna, anziano ucciso in casa: al vaglio la posizione del figlio - veronica270588 : RT @MediasetTgcom24: Anziano ucciso a Bologna, al vaglio la posizione del figlio #bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna figlio

L'uomo di 59 anni ha ucciso il padre 89enne mentre l'anziano si trovava nel proprio letto. E' stato portato in stato confusionale in ospedale ...È questa la prima ricostruzione di un omicidio avvenuto a Bologna, in via Emilia Ponente, periferia della città, su cui sta indagando la Polizia. La vittima aveva 89 anni, mentre il figlio, la cui ...