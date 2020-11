Bierhoff: “Udinese-Milan mi regala sempre emozioni. Che annata il 1999” (Di domenica 1 novembre 2020) La gara tra Udinese e Milan vede un grande doppio ex che ha scritto pagine di storia con le due società. Parliamo di Oliver Bierhoff. L’ex attaccante tedesco ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle emozioni che gli regala questa partita e si è soffermata su un’analisi sul momento delle due squadre. Queste le sue parole: “Udinese-Milan per me è sempre una gara ricca di emozioni e bellissimi ricordi. Quando arrivai in Friuli non ci fu grande euforia. Mi accolsero 4 persone e mi presentarono con Zaccheroni nella più totale indifferenza. Non ero nemmeno la sua prima scelta, a causa di un mio gol quando ero al Milan, lo avevano esonerato a Venezia. Il nostro matrimonio però funzionò, anche nel ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) La gara tra Udinese evede un grande doppio ex che ha scritto pagine di storia con le due società. Parliamo di Oliver. L’ex attaccante tedesco ha parlato a La Gazzetta dello Sport delleche gliquesta partita e si è soffermata su un’analisi sul momento delle due squadre. Queste le sue parole: “Udinese-per me èuna gara ricca die bellissimi ricordi. Quando arrivai in Friuli non ci fu grande euforia. Mi accolsero 4 persone e mi presentarono con Zaccheroni nella più totale indifferenza. Non ero nemmeno la sua prima scelta, a causa di un mio gol quando ero al, lo avevano esonerato a Venezia. Il nostro matrimonio però funzionò, anche nel ...

