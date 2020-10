Traffico Roma del 31-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione sulla rete viaria della capitale Per quanto riguarda il trasporto pubblico le metropolitane anche oggi Se l’orario lungo con le ultime corse dai capolinea a 1:30 di notte sulla metro ce lo ricordiamo per i lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo il servizio termina in anticipo ultima corsa alle 20:30 da Pantano alle 21 da San Giovanni poi il servizio prosegue con il bus navetta manutenzione stradale in Piazza Venezia altezza via del Corso chiusura di via del Corso da Largo Chigi verso Piazza Venezia deviate ben 12 linee di bus ...