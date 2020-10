Paolo Brosio è entrato al GF Vip con un segreto e una bugia (Di sabato 31 ottobre 2020) Alfonso Signorini ieri sera ha detto più volte che Paolo Brosio non vede una donna da più di 50 giorni. Il conduttore l’ha ripetuto anche davanti al nuovo concorrente del reality, che però ha precisato di aver visto delle belle infermiere una volta guarito in ospedale. “Adesso diciamo che il periodo dell’ospedale è stato tremendo, perché c’erano delle bellissime infermiere, ma erano così coperte che non si vedeva nulla. Quando sono uscito dalla malattia le ho viste bene. Una non l’avevo nemmeno riconosciuta, era bellissima, la Giulia. .. Se ho puntato delle ragazze della casa? Ce ne sono 3/$ una più bella dell’altra”. Ma quali 50 giorni senza “amore”, pare infatti che Paolo Brosio (che giorni fa ha fatto delle uscite ... Leggi su biccy (Di sabato 31 ottobre 2020) Alfonso Signorini ieri sera ha detto più volte chenon vede una donna da più di 50 giorni. Il conduttore l’ha ripetuto anche davanti al nuovo concorrente del reality, che però ha precisato di aver visto delle belle infermiere una volta guarito in ospedale. “Adesso diciamo che il periodo dell’ospedale è stato tremendo, perché c’erano delle bellissime infermiere, ma erano così coperte che non si vedeva nulla. Quando sono uscito dalla malattia le ho viste bene. Una non l’avevo nemmeno riconosciuta, era bellissima, la Giulia. .. Se ho puntato delle ragazze della casa? Ce ne sono 3/$ una più bella dell’altra”. Ma quali 50 giorni senza “amore”, pare infatti che(che giorni fa ha fatto delle uscite ...

GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - Libertenr : No vabbè non accetto Paolo Brosio nella stanza arancione!!!!! Ma che cazzo!!! Parla tanto e dorme nel letto di Pier… - lilacphantasia : Il primo miracolo di Paolo Brosio ?????????? - annullataa : RT @Niallsw: #GFVIP “Se iniziamo con il negazionismo non va benissimo.” IN UN MONDO DI PAOLO BROSIO SII TOMMASO ZORZI. - xobvlivion : RT @bvurnout: io: che bello guardare il grande fratello, un po' di leggerezza perché stiamo vivendo di merda la situazione covid paolo bro… -