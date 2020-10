Ordinanza Halloween, Giglio (Fdi) contro Mastella: “Non siamo a Pyongyang” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFa già discutere l’Ordinanza ‘Halloween’ di Clemente Mastella. A commentare, negativamente, la decisione del sindaco di Benevento è l’esponente di Fratelli d’Italia Domenico Giglio. Che scrive: “La questione sollevata dal sindaco in merito il divieto di indossare maschere di Halloween rasenta l’ assurdo. Può sembrare banale ma è una questione di liberta individuale che diventa sempre più vulnerabile. Il comune dovrebbe pensare a soluzioni economico-sanitarie serie invece di rincorrere queste chimere demagogiche. Se nell’ orario consentito usando tutte le misure di sicurezze prescritte e magari vestiti dai loro personaggi Disney preferiti si accompagnano i nostri figli a mangiare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFa già discutere l’’ di Clemente. A commentare, negativamente, la decisione del sindaco di Benevento è l’esponente di Fratelli d’Italia Domenico. Che scrive: “La questione sollevata dal sindaco in merito il divieto di indossare maschere dirasenta l’ assurdo. Può sembrare banale ma è una questione di liberta individuale che diventa sempre più vulnerabile. Il comune dovrebbe pensare a soluzioni economico-sanitarie serie invece di rincorrere queste chimere demagogiche. Se nell’ orario consentito usando tutte le misure di sicurezze prescritte e magari vestiti dai loro personaggi Disney preferiti si accompagnano i nostri figli a mangiare ...

Adnkronos : Mastella, ordinanza 'anti-#Halloween': 'Vietato regalare caramelle' - Notiziedi_it : Halloween, a Sorrento ordinanza per lo stop ai festeggiamenti - ortonanotizie : Cosa è vietato e cosa si raccomanda per Halloween a Ortona - fascinodelmale : @cuoredicanna78 È appena uscita un'ordinanza regionale in Umbria che vieta espressamente raggruppamenti per Hallowe… - puntomagazine : I divieti sono contenuti nell’ordinanza n. 105973/2020 #news #Benevento #Halloween #Covid_19 #coronavirus -