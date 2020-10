Juventus, Chiesa: “Orgoglioso di vestire questa maglia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sebbene abbia già ampiamente esordito con la maglia della Juventus, Federico Chiesa non era stato ancora ufficialmente presentato alla stampa. Le sue parole durante la conferenza di oggi certificano l’ambizione di un ragazzo, partito dalla periferia e giunto in una grande del calcio italiano. E qui, indubbiamente, Chiesa desidera imporsi. Al contrario di chi sostiene che ci sia stato un lungo corteggiamento da parte della Juventus, l’ex Fiorentina risponde: “Ho saputo dell’interesse della Juve negli ultimi giorni di calciomercato. Si è chiuso tutto in poco tempo. Sono orgoglioso di vestire questa maglia, davvero prestigiosa“. Federico promette il massimo sforzo verso i nuovi tifosi, che hanno già dimostrato sui social il proprio affetto ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sebbene abbia già ampiamente esordito con la maglia della, Federiconon era stato ancora ufficialmente presentato alla stampa. Le sue parole durante la conferenza di oggi certificano l’ambizione di un ragazzo, partito dalla periferia e giunto in una grande del calcio italiano. E qui, indubbiamente,desidera imporsi. Al contrario di chi sostiene che ci sia stato un lungo corteggiamento da parte della, l’ex Fiorentina risponde: “Ho saputo dell’interesse della Juve negli ultimi giorni di calciomercato. Si è chiuso tutto in poco tempo. Sono orgoglioso dimaglia, davvero prestigiosa“. Federico promette il massimo sforzo verso i nuovi tifosi, che hanno già dimostrato sui social il proprio affetto ...

