Black Widow | Scarlett Johansson e Florence Pugh hanno empatizzato con i loro personaggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Le star diaffermato di essere entrate in empatia con idel prossimo film Marvel, che dovrebbe arrivare al cinema a maggio 2021.sono le protagoniste del prossimo film Marvel, dedicato alo di Natasha Romanoff, eraccontato di come sono riuscite ad empatizzare con ie lepersonalità. In un'intervista rilasciata per il prossimo numero di Marie Claire, le due attrici...