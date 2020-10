Anticipazioni Una Vita lunedì 2 novembre 2020: la decisione di Ramon (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì 2 novembre 2020 – Uno spasimante per Felicia: la madre di Camino si troverà in una situazione inaspettata con Ledesma, dopo il ritorno in città dell’uomo accompagntato dalla figlia. Intanto Ramon decide di accettare la proposta di andare a vivere con Antonito e Lolita, fatta proprio dai due giovani. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Susana trova un nuovo amore L’inflessibile e morigerata sarta si lascia conquistare da Armando, ma non è tutto oro quello che luccica Susana ricambiare la gentilezza e inVita a sua volta Armando a cena. Questa volta la serata le riserva una sorpresa che non le piacerà affatto. Armando rivela infatti di essere stato sposato, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lunedì 2– Uno spasimante per Felicia: la madre di Camino si troverà in una situazione inaspettata con Ledesma, dopo il ritorno in città dell’uomo accompagntato dalla figlia. Intantodecide di accettare la proposta di andare a vivere con Antonito e Lolita, fatta proprio dai due giovani. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…Una, puntate spagnole: Susana trova un nuovo amore L’inflessibile e morigerata sarta si lascia conquistare da Armando, ma non è tutto oro quello che luccica Susana ricambiare la gentilezza e ina sua volta Armando a cena. Questa volta la serata le riserva una sorpresa che non le piacerà affatto. Armando rivela infatti di essere stato sposato, ma ...

SaCe86 : Anticipazioni americane Beautiful, Eric lascia Quinn e la caccia via: 'Sei solo una pazza. Io che aspetto con ansia… - lasara_81 : Se non lo sapete Eric sbatterà fuori di casa Quinn dicendole: 'Sei una pazza' #beautiful #twittamibeautiful - inno_hubFC : ??e’ uscito il nostro primo INNOVATION REPORT. Possibile leggere notizie e anticipazioni qui ??… - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni Sarà il nuovo amore di... - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 ottobre: una notizia allarma Adelaide. Altri grossi problemi per Beatric… -