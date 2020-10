Rc auto | come bloccare l’assicurazione per un periodo?

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Rcl’assicurazione per un? La cosiddetta rcpuò essere sospesa o bloccata per un certo. Magari perché l’interessato vuole fare un viaggio di lavoro all’estero che lo terrà lontano dall’Italia per diversi mesi, oppure perché sa che per un certonon utilizzerà comunque il suo mezzo a motore, ecco che si pone l’interesse a veder congelata la propria rc. Specialmente ora, in tempi di coronavirus, molti assicurati si stanno domandando se ed in che modo sia possibile effettuare la sospensione assicurazioneper il 2020, ben consci che in questonon c’è piena libertà ...