NiKo è un nuovo giocatore di G2 Esports: ora è ufficiale. Il bosniaco lascia FaZe Clan dopo 3 anni (Di giovedì 29 ottobre 2020) La superstar bosniaca di CS:GO, NiKola “NiKo” Kovac, è ufficialmente un giocatore di G2 Esports. Termina così l’avventura di NiKo con il team FaZe Clan, durata tre anni. L’ex star di FaZe Clan e IGL ha annunciato il suo trasferimento su Twitter in modo divertente, dimostrando di aver già assimilato lo stile “meme” di G2 Esports. “Uno dei più grandi acquisti nella storia di CS:GO! Oggi siamo entusiasti di dare il benvenuto a NiKola ‘NiKo’ Kovač nel nostro roster di Counter-Strike: Global Offensive “, si legge nell’annuncio ufficiale ... Leggi su esports247 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La superstar bosniaca di CS:GO,la “” Kovac, è ufficialmente undi G2. Termina così l’avventura dicon il team, durata tre. L’ex star die IGL ha annunciato il suo trasferimento su Twitter in modo divertente, dimostrando di aver già assimilato lo stile “meme” di G2. “Uno dei più grandi acquisti nella storia di CS:GO! Oggi siamo entusiasti di dare il benvenuto ala ‘’ Kovač nel nostro roster di Counter-Strike: Global Offensive “, si legge nell’annuncio...

