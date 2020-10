Mega rissa con 40 persone a Sesto | 2 arresti | denunciati 7 minori Uno positivo a Covid

(Di giovedì 29 ottobre 2020)San Giovanni, Milano,, 29 ottobre 2020 - Quaranta giovani, tra cui diversi minorenni , sono rimasti coinvolte in una, ieri sera aSan Giovanni, nei pressi di un giardino pubblico, ...

Quaranta giovani, tra cui minorenni, sono rimasti coinvolti in una rissa, ieri sera a Sesto San ... in quanto presunti responsabili della mega zuffa. Sette i minorenni denunciati a piede libero ...Arrestati i due presunti responsabili. Ragazzino in strada a fare a botte nonostante la quarantena obbligatoria: denunciato lui e i suoi genitori ...