Luca Argentero | “Sono bravo a cucinare e riordinare casa”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Oggi” in edicola dedica la copertina a, Cristina Marino e la piccola Nina Speranza «Sonocon le faccende domestiche… Non sono uno chef e non diventerò un maestro pasticciere – racconta al settimanale Oggi-, ma mi piacee prendermi cura della mia casa e della mia famiglia. Cucino quando ho il tempo per farlo, di solito quando sono in campagna. Non preparo ricette speciali. I piatti del cuore li ritrovo a casa di mamma. Io e Cristina cerchiamo di mangiare in modo semplice: una buona pasta e tante verdure. E sicuramente nostra figlia respirerà queste abitudini». All’attore e alla compagna Cristina Marino con la piccola Nina Speranza il settimanale dedica la copertina di questa ...