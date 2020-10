Fondazione LHS torna con otto webinar dedicati a salute e benessere

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – LaLHS, organizzazione no profit creata da Saipem nel 2010 per diffondere la cultura della sicurezza econ una serie di eventiallaed al. “Fare Bene – Choose Life Talks” è il titolo deglionline, gratuiti ed aperti a tutti, tenuti da medici, psicologi e nutrizionisti. Gli eventi si svolgeranno in streaming sulla piattaforma Teams, con accesso diretto da PC o telefono tramite il link dell’evento prescelto, che si terrà ogni giovedì, dalle 17 alle 18, dal 29bre al 17 dicembre. L’iniziativa in partnership con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si propone di di reagire positivamente ...